Carige: BCE ha assegnato nuovi requisiti Srep per il 2020

11 giugno 2020

La Banca Centrale Europea a conclusione del processo di revisione e valutazione prudenziale SREP ha assegnato a Banca Carige nuovi requisiti Srep per il 2020 riducendo di 50 punti base il P2R La Banca Centrale Europea a conclusione del processo di revisione e valutazione prudenziale SREP ha assegnato a Banca Carige nuovi requisiti Srep per il 2020 riducendo di 50 punti base il P2R.Nel dettaglio, si legge in una nota, il livello minimo di Common Equity Tier 1 ratio richiesto è pari al 9,75%, ed è determinato come somma del requisito regolamentare minimo di Pillar 1 (4,5%), del requisito aggiuntivo di Pillar 2 (2,75%) e della riserva di conservazione del capitale – Capital Conservation Buffer (2,50%). Il Total SREP Capital Requirement (“TSCR”), comprensivo del requisito regolamentare minimo di Pillar 1 pari all’8% e del requisito aggiuntivo di Pillar 2, è quindi pari al 10,75%. L’Overall Capital Requirement (OCR) richiesto è pari al 13,25%.La BCE ha inoltre notificato a Banca Carige come il requisito aggiuntivo di Pillar 2 possa detenersi sotto forma di capitale primario di classe 1 (CET1) almeno per il 56,25% e di capitale di classe 1 almeno per il 75%. Banca Carige infine rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione, preso atto che IBM ha manifestato la volontà di acquisire l’intera partecipazione detenuta da Carige in Dock Joined in Tech Srl ha deliberato di procedere con il perfezionamento dell’atto di cessione della stessa.