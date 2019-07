Carige, -1 giorno a rischio bail-in. Piano a rischio stop: «Irricevibile la proposta di Ccb» (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 24 luglio 2019 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

Carige, piano a rischio stop: «Irricevibile la proposta di Ccb». Così il Sole 24 Ore in un articolo dedicato al dossier Carige, a un giorno dal termine di scadenza fissato dalla Bce al 25 luglio. La banca rischia di essere il primo caso di bail-in in Italia, a meno che non venga sfornato un piano per il suo salvataggio. I rumor del Sole 24 Ore fanno paventare il peggio, visto che Ccb, Cassa Centrale Banca, dovrebbe essere il cavaliere bianco, il soggetto privato pronto a salvare Carige dalle grinfie della liquidazione.Così Il Sole:"Il nodo maggiore ancora da sciogliere è appunto quello di Cassa Centrale Banca, che stamattina riunirà il suo cda: quest'ultima avrebbe ridotto il suo impegno di equity da 70 a 65 milioni, ma è interessata anche al bond subordinato T2 di Carige che vorrebbe sottoscrivere per 100 milioni. Tuttavia tra le richieste di Ccb allo Schema del Fondo c'è quella di una call con una finestra molto lunga (a quattro anni) per rilevare la quota di capitale Carige in mano allo Schema e un forte sconto (del 90%) al momento del passaggio: proposta che non è piaciuta alle altre banche italiane e che secondo fonti finanziarie dovrà essere migliorata".L'offerta di Ccb sarebbe insomma stata considerata "irricevibile" dal Fondo interbancario di tutela di depositi, regista del piano presunto. Se mai si concretizzerà, visto che l'impegno finanziario di diversi soggetti potenzialmente interessati rimane poco chiaro.