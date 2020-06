Carburanti: prosegue il rincaro, prezzi ancora in aumento per benzina e gasolio

Valeria Panigada 30 giugno 2020 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

Salgono i prezzi dei carburanti. Secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico, i prezzi si sono attestati a 1,399 euro al litro per la benzina e 1,285 euro per il gasolio. "Prosegue la corsa dei prezzi dei carburanti, iniziata con la fine del lockdown - commenta Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori - Dal 25 maggio ad oggi benzina e gasolio non hanno mai smesso di risalire, con un rialzo di 3,24 cent al litro per la benzina e 2,92 cent al litro per il gasolio".Secondo l'associazione, su un pieno di 50 litri l'aggravio è di 1 euro e 62 cent per la benzina e 1 euro e 46 cent per il gasolio. Su base annua è pari ad un incremento di spesa per autovettura pari a 38,9 euro all'anno per la benzina e 35 euro per il gasolio.