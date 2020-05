Carburanti e lockdown: -43,7% per i consumi a marzo, -47,2% per la spesa

Daniela La Cava 30 aprile 2020 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

Calano del 43,7% i consumi di benzina e gasolio auto a marzo, primo mese in cui è partito il lockdown. Questa contrazione senza precedenti è dovuta alla riduzione del traffico legata ai provvedimenti per combattere l’emergenza coronavirus. "Si tratta di un calo indubbiamente molto rilevante, ma - sottolinea Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor (Csp) - inferiore alle attese dati i provvedimenti restrittivi che hanno riguardato la circolazione degli autoveicoli per combattere la pandemia". Nel bilancio economico dei carburanti auto di marzo alla contrazione dei consumi, legata al coronavirus, occorre aggiungere anche l’effetto della diminuzione dei prezzi alla pompa, che ha fatto sì che il calo della spesa (-47,2%) sia stato superiore a quello dei consumi (-43,7%). I dati citati derivano da stime del Centro Studi Promotor che ha utilizzato la sua banca dati sui consumi e prezzi dei carburanti costruita su informazioni ufficiali del ministero dello Sviluppo Economico.