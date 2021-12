Capodanno: Cia, quasi due miliardi spesi per la tavola

Daniela La Cava 30 dicembre 2021 - 14:15

MILANO (Finanza.com)

L'aumento dei contagi e delle quarantene, le feste in piazza saltate e le disdette per viaggi e veglioni, spengono il Capodanno. La variante Omicron spinge le famiglie a restare a casa: secondo Cia-Agricoltori Italiani, nonostante l’assenza di divieti su spostamenti e numero di invitati, saranno oltre due italiani su tre a festeggiare tra le mura domestiche per una spesa alimentare stimata di quasi 2 miliardi di euro complessivi, in linea con l’anno scorso, tra cenone del 31 dicembre e pranzo del primo gennaio. Mentre solo il 15% degli italiani si prevede sceglierà ristoranti, locali o agriturismi per celebrare l’arrivo del 2022.