Capgemini assume in Italia: mille posizioni aperte nel 2019, metà destinate ai giovani talenti

26 giugno 2019

Sono mille le nuove posizioni per il mercato italiano aperte da Capgemini. Circa la metà riguarda l’ingresso in azienda di giovani talenti con una grande passione per i temi del digitale e delle nuove tecnologie e con una spiccata propensione per il lavoro di squadra.L’altra metà delle posizioni aperte, come si legge nella nota,invece è destinata all’inserimento di profili professional, con esperienze consolidate su Cloud, Artificial Intelligence, Data Intelligence, Customer Experience, Digital Marketing, Cybersecurity e Digital Manufacturing. L’inserimento riguarda anche figure consulenziali con una visione trasversale dei processi di trasformazione e di business nei mercati di riferimento dell’azienda (Financial Services, Manufacturing & Automotive, Consumer Products & Retail, Energy & Utilities, Telco & Media e Pubblica Amministrazione).