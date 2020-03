Caos Serie A azzoppa titolo Juventus, verso partite a porte chiuse per un mese

Titta Ferraro 4 marzo 2020 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Stamattina ancora vendite sul titolo Juventus, tra i peggiori del Ftse Mib con un calo del 2,3% in area 0,90 euro, che rappresenta il minimo dall'autunno 2018 per il titolo del club bianconero. Cali superiori al 2 per cento anche per AS Roma e SS Lazio, gli altri due titoli calcistici quotati a Piazza Affari .L'emergenza coronavirus con ogni probabilità richiederà altri provvedimenti restrittivi e il governo starebbe pensando di estendere a tutto il paese per i prossimi 30 giorni il divieto di manifestazioni che comportino l'affollamento di persone. Provvedimento che significherebbe far giocare a porte chiuse il prossimo mese di campionato.Intanto la Semifinale di Coppa Italia fra Juventus e Milan, in programma stasera, è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha comunicato ufficialmente la Lega Serie A, prendendo atto dell’ordinanza del Prefetto di Torino emessa dopo la riunione conclusasi nella serata di ieri.