Caos Carige, giallo su nuovi soci. Rumor ritorno di fiamma BlackRock (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 18 luglio 2019 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Dossier Carige, la situazione allo stato attuale è così nebulosa che ieri, riporta il Sole 24 Ore in un articolo, "a conferma del clima di incertezza che si respira sulla vicenda, in alcuni ambienti finanziari è circolato il rumor di un possibile ritorno di fiamma da parte di BlackRock. Così come perfino di un possibile coinvolgimento anche di Atlantia. Ipotesi prontamente smentita dalla società, che è concentrata su dossier di altro tipo".Diversi i dubbi su chi sottoscriverà la parte equity del rafforzamento patrimoniale, pari a 700 milioni sui 900 milioni complessivi di cui Carige avrebbe bisogno (200 milioni sarebbero raccolti "da un bond Tier 2 (con cedola compresa tra l'8 e il 9%) da suddividere tra Credito Sportivo e Mcc, cui andrebbero rispettivamente 75 e 25 milioni, mentre i restanti 100 milioni circa dovrebbe finire sul mercato".Negli ultimi giorni si è parlato tanto della possibile partecipazione al salvataggio del polo trentino Cassa Centrale Banca.Tuttavia, a meno di 10 giorni dalla data del 25 luglio, superata la quale, in assenza di un piano di salvataggio scatterebbe la liquidazione, l'unico vero impegno è quello del Fitd, impegnato nella conversione dei 315 milioni del bond sottoscritti dallo Schema volontario."Chi sottoscriverà i restanti 390 milioni? Se Cassa Centrale Banca confermasse il proprio impegno per una cifra attorno ai 70-90 milioni, cifra ritenuta a portata di mano per il gruppo trentino (che per oggi ha in calendario un Cda straordinario sul tema, ma interlocutorio vista la complessità del progetto) e nessun'altro azionista confermasse il proprio impegno nel capitale della banca ligure, il Fitd dovrebbe sborsare circa 300-320 milioni", si legge nell'articolo del quotidiano di Confindustria.