Canale Suez, Codacons: nuovo stop rischia di portare nuovi rialzi per benzina e gasolio

Redazione Finanza 25 marzo 2021 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

Il caro carburanti resta nel mirino del Codacons. In particolare, l'associazione dei consumatori sottolinea che il nuovo stop alla navigazione nel canale di Suez deciso dall'Autorità del canale rischia di aggravare la corsa dei prezzi dei carburanti in Italia, provocando una ulteriore fiammata dei listini di benzina e gasolio alla pompa. Il Codacons ricorda che la situazione di crisi del canale di Suez già ieri ha fatto rialzare del 5% il prezzo del petrolio."Il nuovo blocco della navigazione rischia di determinare ancora rialzi per il greggio, che sarebbero scaricati velocemente sui listini di benzina e gasolio venduti presso i distributori – afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi –. Già oggi in Italia il prezzo della benzina alla pompa in modalità servito si avvicina pericolosamente al tetto di 1,8 euro al litro, con la verde che in alcuni distributori viene venduta oggi a 1,779 euro/litro. Il gasolio, sempre in modalità servito, viaggia a una media di 1,587 euro al litro, con punte di 1,656 euro/litro". Secondo le stime del Codacons i recenti rincari portano la benzina a costare il 15,7% in più rispetto a maggio 2020 e una maggiore spesa da +10,7 euro a pieno per un’auto di media cilindrata (+15,1% il gasolio).