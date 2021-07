Campari: rialzi in doppia cifra per ricavi ed ebit, Equita alza target price

Luca Losito 28 luglio 2021 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Il solido secondo trimestre di Campari viene certificato dai dati: +29% dei ricavi e addirittura +47% nell'EBIT rispetto allo stesso periodo del 2019, quindi in era pre-Covid. All'indomani dei conti arriva la promozione di Equita che aumenta il target price del 14%, arrivando a 11€, con una raccomandazione di Hold.Dunque l'outlook per Campari è positivo, dopo un secondo trimestre andato ben oltre le attese. Un trend notevole, accentuato dalle riaperture e trainato principalmente dagli aperitivi, in particolare in Italia e USA. Si delinea un futuro interessante per il gruppo, che sembra aver rafforzato la propria penetrazione durante la pandemia.E così, anche le stime di Equita sull'anno finanziario di Campari sono state riviste al rialzo: +11% per i ricavi e +11% per l'EBIT. Stima di utile +16% e +9% rispettivamente sul 2021 e 2022.