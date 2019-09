Campari, raggiunto accordo per acquistare i rum francesi Trois Rivières e La Mauny

Valeria Panigada 5 settembre 2019 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

Campari Group ha annunciato la firma dell’accordo per l’acquisizione della società francese Rhumantilles, a seguito dell’esito positivo delle negoziazioni avviate in esclusiva con il gruppo Chevrillon.Rhumantilles possiede il 96,5% di Bellonnie&Bourdillon Successeurs con sede in Martinica, proprietaria dei due marchi Trois Rivières e Maison La Mauny, caratterizzati da forte presenza in Francia e un notevole potenziale di crescita nei mercati internazionali. Inoltre, la società possiede Duquesne, un brand rivolto al mercato locale della Martinica.L’enterprise value dell’acquisizione è pari a 60 milioni di euro. Il perfezionamento dell’operazione è previsto nel quarto trimestre. Con questa acquisizione, Campari rafforzerà la sua posizione nel rum e aggiungerà una significativa massa critica in Francia, ritenuta uno dei mercati strategici del gruppo.