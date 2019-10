Campari prende il controllo dei brand Ancho Reyes e Montelobos

Valeria Panigada 9 ottobre 2019 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

Campari Group ha acquistato le partecipazioni di controllo, pari al 51%, di Licorera Ancho y Cia e Casa Montelobos per 35,7 milioni di dollari, corrispondente a 32,7 milioni di euro.Le due società sono rispettivamente proprietarie dei brand super premium del liquore Ancho Reyes, e Montelobos mezcal. Questa categoria spirit è attualmente esportata in oltre cinquanta mercati nel mondo, tra i quali gli Stati Uniti rappresentano il mercato a maggiore potenziale per la crescita futura, con vendite pari al 66,4% del totale. Messico, Regno Unito e altri mercati internazionali rappresentano la parte restante delle vendite. Nel 2018 le vendite nette relative ai due brand sono state complessivamente pari a circa 7 milioni di dollari (circa 6 milioni di euro). I due brand hanno registrato complessivamente un CAGR del 53,7% nel periodo 2016-2018.L’acquisizione sarà finanziata con risorse disponibili, ha precisato Campari, e sarà pagata utilizzando cassa. Il perfezionamento della transazione è previsto entro la fine del 2019.