Campari pregusta lo champagne Lallier, c'è trattativa in esclusiva

Redazione Finanza 17 aprile 2020 - 18:01

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in buon rialzo per Campari (+2,87%) che ha annunciato circa un’ora prima della chiusura del mercato l’avvio di una negoziazione esclusiva con la società francese SARL FICOMA, holding familiare di Francis Tribaut, per l'acquisizione di una partecipazione dell'80%, e nel medio termine la totalità del capitale azionario di SARL Champagne Lallier e delle altre società del gruppo. Non sono stati resi noti i termini finanziari dell'operazione. La società SARL Champagne Lallier è la proprietaria del brand di Champagne ‘Lallier’, fondato nel 1906 ad Aÿ, una delle rare località classificate come ‘Grand Cru’ nello Champagne, chiara indicazione del livello di prestigio del prodotto. La Società ha registrato vendite pari a circa 1 milione di bottiglie di Champagne nel 2019, di cui circa 700.000 bottiglie a marca Lallier. Il perimetro della transazione contemplata include i brand, i relativi stock di liquido, le proprietà immobiliari (inclusi vigneti di proprietà e gestiti) e gli impianti produttivi.