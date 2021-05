Campari: pace commerciale tra Ue e Usa potrebbero portare a rimozione dazi di alcolici italiani (analisti)

simone borghi 18 maggio 2021 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

Giornata sottotono per Campari a Piazza Affari con il titolo che cede lo 0,3% poco sopra quota 10 euro. “L’UE ha annunciato che non applicherà l’aumento automatico dal 25% al 50% ai dazi sui prodotti made in Usa atteso per il primo giugno, che a loro volta erano una contromisura ai dazi sull’import di acciaio e alluminio imposti da Trump contro l’Europa” scrivono gli analisti di Equita, spiegando che “la pace commerciale fra UE e USA potrebbe portare alla rimozione definitiva di questi ultimi dazi, che coinvolgevano anche gli alcolici Italiani e avevano impattato anche l’import di Campari/Aperol in Usa, pesando per 19 milioni per Campari nel 2020 (quasi il 5% dell’Ebitda)”. Equita ha rating Hold su Campari con target price a 9,6 euro. “Un vertice sul tema tra Biden e l’UE è previsto per giugno e l’obiettivo sarebbe quello di arrivare ad un accordo permanente entro fine anno” concludono gli esperti della Sim.