Campari: l'azionista Lagfin pronto a comprare fino a 38 milioni di azioni a 8 euro

Valeria Panigada 19 giugno 2020 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

Riguardo al trasterimento della sede sociale di Campari in Olanda, l'azionista di maggioranza Lagfin (detiene il 51% del capitale) ha intenzione di comprare fino a 38 milioni di azioni recedenti a 8 euro per azione, con l'obiettivo di ridurre il cash-out legato all'esercizio del diritto di recesso che la società dovrà sostenere e supportare così il completamento dell'operazione. "Implicitamente, si tratta di un messaggio di fiducia sulla società e sul titolo, che potrebbe anticipare una tenuta del business nell`attuale contesto di mercato superiore rispetto alle nostre aspettative o prospettive di M&A più concrete", commentano oggi gli analisti di Equita, che sul titolo Campari hanno un rating hold con target price a 7,1 euro. "Rispetto ai prezzi correnti di borsa, da un punto di vista matematico per gli azionisti recedenti consegnare le azioni a Lagfin a 8 euro sarebbe la scelta più razionale (che porterebbe all'efficacia del trasferimento della sede)", conclude la sim milanese.