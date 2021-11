Campari in vetta al Ftse Mib grazie a effetto Remy Cointreau

Redazione Finanza 25 novembre 2021 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

Continua a guadagnare terreno Campari a Piazza Affari, dove guadagna oltre il 2% e si posiziona tra i migliori titoli del Ftse Mib. A dare gas all'azione il rally della francese Remy Cointreau (+11% sulla Borsa di Parigi) in scia alla pubblicazione dei conti semestrali in crescita e alla revisione al rialzo delle previsioni per l'anno in corso. In particolare, il gruppo transalpino si attende una crescita organica "molto forte" dell'utile operativo corrente e un miglioramento organico del margine operativo corrente.