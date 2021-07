Campari forma jv con Moët Hennessy nel canale e-commerce

Valeria Panigada 13 luglio 2021 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Campari e la francese Moët Hennessy hanno deciso di creare una joint venture paritetica con l’obiettivo di investire in società di e-commerceWine&Spirit per costruire un player europeo specializzato in questo canale in crescita. Nell'ambito della partnership, Campari Group conferirà alla JV la propria partecipazione in Tannico, focalizzato nella vendita online a nome proprio di vini e spirit premium, con una quota di circa il 30% di questo segmento.La joint venture tra Campari e Moët Hennessy mira a costruire un player di ecommerce paneuropeo di fascia alta a favore di tutti i marchi di vino e spirit e dei consumatori europei. Il nuovo business congiunto sarà gestito da un team manageriale esperto guidato da Marco Magnocavallo, attuale CEO di Tannico, che rimane un azionista di minoranza chiave nel business.La creazione della jv prevede la vendita del 50% del capitale della jv da Campari Group a Moët Hennessy per un corrispettivo in contanti di 25,6 milioni di euro, e il suo perfezionamento è previsto dopo il completamento di tutte le autorizzazioni.