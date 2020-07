Campari e trasferimento sede legale in Olanda: nuovo codice isin da oggi

Daniela La Cava 6 luglio 2020 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Campari ha fatto sapere che "lo scorso 4 luglio 2020 è stato stipulato l’atto notarile olandese per il trasferimento della sede legale di Campari deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 27 marzo 2020, con efficacia in pari data". Per la scoietà è avvenuta la contestuale trasformazione in Naamloze Vennootschap, regolata dal diritto olandese. Le azioni di Campari continueranno a essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (MTA) con il nuovo codice (ISIN NL0015435975), attivo a partire da oggi, lunedì 6 luglio 2020. "Nessuna attività è richiesta agli azionisti al riguardo", si legge nel comunicato.