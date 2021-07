Campari, crescita sostenuta nel 2021: +22% rispetto all'era pre-Covid

Luca Losito 27 luglio 2021 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

Si è chiuso un primo semestre di 2021 davvero positivo per Campari Group, che ha fatto registrare una crescita corposa delle vendite, pari al +37,1% rispetto al primo semestre 2020 e +22,3% rispetto al primo semestre 2019 in era pre-Covid.Dinamica molto positiva del business, dunque, guidata dalla ripresa dei consumi nel canale on-premise grazie alla graduale riapertura nel secondo trimestre, ma anche nel canale off-premise trainato dai sostenuti consumi domestici.Così Campari celebra in pompa magna i suoi 20 anni in Borsa: dalla quotazione capitalizzazione di mercato aumentata di 15 volte a €13 miliardi e con il rendimento totale annuo per gli azionisti del 16%. Cifre che cattureranno senz'altro l'attenzione degli investitori.