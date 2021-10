Campari continua a fare shopping di azioni proprie. I dettagli dell'ultimo buyback

Redazione Finanza 19 ottobre 2021 - 06:53

MILANO (Finanza.com)

Davide Campari-Milano N.V. ha reso noto nella serata di ieri di aver "acquistato dal 11 ottobre 2021 al 15ottobre 2021 n. 177.400 azioni proprie al prezzo medio di €12,5834 per azione, per un controvalore complessivo di €2.232.295,54". L'operazione è avvenuta "nell'ambitodella vigente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da destinare al servizio dei piani incentivazione basati su strumenti finanziari, deliberata dall'Assemblea degli Azionisti dell' 8 aprile 2021".Campari ha precisato nella nota che "gli acquisti sono stati effettuati per il tramite dell'intermediario EXANE BNP Paribas".