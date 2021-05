Campari: con Multimedica nasce centro vaccinale Marelli a Sesto

Redazione Finanza 7 maggio 2021 - 16:51

MILANO (Finanza.com)

È stato inaugurato a Sesto San Giovanni il centro vaccinale corporate MultiMedica Marelli, nato dalla collaborazione tra Gruppo MultiMedica e Campari Group. Lo spazio, al servizio di un progetto socio-sanitario ed economico di ampio respiro destinato a promuovere la campagna vaccinale nel sistema industriale lombardo per tutto il 2021, rappresenta una concreta opportunità per garantire la vaccinazione al maggior numero possibile di lavoratori delle aziende lombarde, nel minor tempo possibile. Lo si apprende in un comunicato congiunto.