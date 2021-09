Campari: comunicazione relativa ad acquisto azioni proprie. Dettagli buyback

Redazione Finanza 21 settembre 2021 - 07:30

"Davide Campari-Milano N.V., codice LEI 213800ED5AN2J56N6Z02, nell'ambito della vigente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da destinare al servizio dei piani incentivazione basati su strumenti finanziari, deliberata dall'Assemblea degli Azionisti dell'8 aprile 2021, comunica di aver acquistato dal 13 settembre 2021 al 17 settembre 2021 n. 187.200 azioni proprie al prezzo medio di € 11,9143 per azione per un controvalore complessivo di € 2.230.351,68". E' quanto si legge nella nota della società, che precisa che "gli acquisti sono stati effettuati per il tramite dell'intermediario EXANE BNP Paribas, Codice LEI 969500UP76J52A9OXU27".