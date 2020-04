Campari: collaborazione con Intercos per produzione gel alcolici per mani

Daniela La Cava 2 aprile 2020 - 14:17

MILANO (Finanza.com)

Nelpieno dell'emergenza coronavirus Campari e Intercos Group hanno unito le forze e dato vita a una collaborazione per la produzione di gel igienizzanti a base alcoolica, destinata agli operatori sanitari degli ospedali lombardi. L’alcol donato da Campari, si legge nella nota, è stato trasformato e imbottigliato dallo stabilimento Cosmint di Olgiate Comasco del gruppo Intercos. Questa collaborazione porterà a una prima produzione di 15 mila bottiglie di gel igienizzante per le mani. Le due società si faranno carico anche della logistica del prodotto finito, per far giungere il gel disinfettante laddove è più urgente il bisogno.