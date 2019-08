Campari: ceduta Villa Les Cèdres, ammontare netto di 80 milioni

Valeria Panigada 1 agosto 2019 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

Campari ha raggiunto un accordo per la vendita della proprietà immobiliare Villa Les Cèdres, situata a Saint-Jean-Cap-Ferrat in Francia. La Villa era entrata nel perimetro del gruppo nelcontesto dell’acquisizione di Grand Marnier nel 2016 ed era stata messa pubblicamente in vendita immediatamente dopo il perfezionamento della transazione. Il prezzo di vendita in base all’accordo preliminare è pari a 200 milioni di euro, di cui Campari riterrà 80 milioni, secondo i termini stabiliti dall’Offerta Pubblica.L'operazione dovrebbe concludersi entro il 31 ottobre. Dopo la vendita la Villa è destinata a essere utilizzata per uso privato. Con questa cessione, Campari completa il processo di dismissione delle attività non strategiche relative all’acquisizione di Grand Marnier.