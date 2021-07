Campari, anche Barclays alza la valutazione: il titolo passa a Equal Weight (da Under Weight)

Luca Losito 29 luglio 2021 - 13:24

MILANO (Finanza.com)

Continua a riscuotere consensi e stime positive Campari, che ora ha ricevuto un rialzo nel rating anche da Barclays. Dopo il primo semestre 2021 dai numeri importanti, il giudizio sul titolo è così passato a Equal Weight (da Under Weight).Gli inglesi nella loro analisi affermano di aver precedentemente sottostimato le potenzialità di crescita della compagnia in mercati chiave come l'Italia e gli Stati Uniti. L'andamento positivo mostrato negli ultimi mesi ha portato anche a rivedere al rialzo il target price sino a 12 euro (più 35%, da 8,90).E così Barclays ha promosso le azioni Campari (+1,5%, unendosi alla schiera di broker che ha appena rivisto le valutazioni sul titolo. Prevedendo anche una crescita sostenibile e solida della compagnia nel breve termine.