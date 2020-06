Campari acquista il 49% di Tannico, la piattaforma di e-commerce di vini e premium spirit

Valeria Panigada 5 giugno 2020 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Campari Group ha siglato un accordo per acquisire una partecipazione pari al 49% di Tannico, la piattaforma di e-commerce leader in Italia per la vendita online di vini e premium spirit. La struttura dell’operazione prevede che Campari rilevi a fermo il 39% del capitale di Tannico e sottoscriva simultaneamente un aumento di capitale riservato per raggiungere una partecipazione complessiva del 49%.Il corrispettivo complessivo per l’acquisto della partecipazione del 49% risulta pari a 23,4 milioni di euro, che sarà finanziato attraverso risorse disponibili e sarà pagato in contanti. In base all'accordo di investimento, Campari avrà la possibilità di incrementare la partecipazione al 100% a partire dal 2025, in base a determinate condizioni. Il perfezionamento della transazione è previsto entro la fine di luglio."Quale parte essenziale del nostro percorso di trasformazione digitale, l'e-commerce costituisce un canale strategicamente rilevante per il nostro business - ha spiegato Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer di Campari - A tale proposito, Tannico, la principale piattaforma di e-commerce per vini e premium spirit in Italia, rappresenta una soluzione unica e strategica per i nostri obiettivi di sviluppo commerciale".