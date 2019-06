Call for innovation di Eni gas e luce: vince U-Earth

Daniela La Cava 28 giugno 2019 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

Si è conclusa la prima ‘call for innovation’ di Eni gas e luce. La call smart&efficient buildings, realizzata in collaborazione con Digital Magics, incubatore di startup digitali “Made in Italy” attivo su tutto il territorio italiano, ha coinvolto startup e Pmi innovative in grado di sviluppare prodotti e servizi all’avanguardia nel settore dei condomìni per rendere gli edifici più efficienti, autonomi, sicuri e confortevoli per le persone che li abitano.Delle oltre 70 startup e Pmi che hanno inviato la propria candidatura, si legge in una nota, 10 sono state selezionate per accedere alla fase finale dell’innovation day e hanno avuto la possibilità di presentare il proprio progetto durante la fase di presentazione.Ad avere la meglio U – Earth Biotech, la startup vincitrice che avrà accesso alla fase di co-design, della durata di un mese, durante la quale si potrà valutare l’integrazione della proposta nel portfolio di servizi e prodotti di Eni gas e luce. Si tratta di un’azienda specializzata nella purificazione dell’aria di ambienti chiusi e aperti attraverso bioreattori.