Calendario trimestrali Piazza Affari: oggi le big del risparmio gestito, Poste e Mediobanca

Titta Ferraro 11 maggio 2021 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

In primo piano oggi a Piazza Affari le trimestrali dei testimonial del risparmio gestito. Oggi sono infatti in programma i CdA per l'approvazione dei conti del primo trimestre 2021 di Banca Generali, Banca Mediolanum, Finecobank e Poste Italiane. Sempre oggi in agenda, tra le big del Ftse MIb, i CdA di Mediobanca, Salvatore Ferragamo e Snam.Fuori dal Ftse Mib sguardo anche ai conti di Aedes, Avio, Banca Intermobiliare, Edison, Mediaset, RCS e Saras.Domani 12 maggio spazio ai conti di Hera, Pirelli, Terna e Technogym. Il 13 maggio spiccano i numeri di A2A, Inwit, Nexi, Unipol, Webuild, Fincantieri e Geox. Infine, il 14 maggio Diasorin e Interpump.