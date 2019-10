Calendario trimestrali Ftse Mib: tre giorni fitti da oggi al 31 ottobre

Titta Ferraro 29 ottobre 2019 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Dopo i dati oltre le attese arrivati settimana scorsa da Saipem e Stm, oggi entra nel vivo la nuova settimana di trimestrali con diverse big del Ftse Mib alla prova dei conti in attesa che settimana prossima parta anche la stagione dei conti delle banche.Oggi si parte con Campari e Pirelli; Domani sarà il turno di Tenaris e Amplifon; il clou giovedì 31 ottobre con le big Fiat Chrysler e Generali Assicurazioni, insieme a Recordati.Guardando fuori dal Ftse Mib in questi giorni si susseguiranno anche i conti di Cerved ed Edison (oggi, Aedes, Banco di Desio e Brianza, Biesse, Piaggio e Saras (domani) e, infine, Banca Generali ed Elica che daranno i conti giovedì. Nessun appuntamento societario venerdì 1 novembre, festività in Italia anche se Piazza Affari rimarrà regolarmente aperta.Di seguito il link al calendario completo del Ftse Mib https://www.finanzaonline.com/notizie/calendario-conti-3-trimestre-2019-ftse-mib-apre-saipem-banche-e-fca-le-piu-attese