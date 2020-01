Calendario economico di oggi: focus su trimestrali Usa e aste Italia

Titta Ferraro 28 gennaio 2020 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

Laseconda seduta dell'ottava vede in primo piano la stagione delle trimestrali con i conti di big Usa quali Apple, 3M, eBay e Tesla. In Italia focus sui conti preconsuntivi di De Longhi. Sul fronte macro due dati in arrivo dagli Stati Uniti: gli ordini di beni durevoli a dicembre e la fiducia dei consumatori per il mese di gennaio. Prevista infine l'asta di Ctz e Btpei, la prima del consueto trittico di aste di fine mese del Tesoro italiano.