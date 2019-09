Caleido inarrestabile: +55% da bancarotta Thomas Cook, +135% ytd

Titta Ferraro 26 settembre 2019 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Non conosce soste il rally di Caleido Group. Il titolo del tour operator quotato sull'AIM Italia dal 2015, segna anche oggi un balzo vicino alla doppia cifra (+9,73% a 1,24 euro). Il titolo questa settimana segna un rally forsennato in seguito alla notizia della bancarotta di Thomas Cook, storico tour operator britannico. La reazione in Borsa dei competitor in questi giorni è stata di un rally sulle aspettative che il crack di Thomas Cook porti a un aumento dei clienti.Dal 23 settembre Caleido, società attiva nel settore turismo con specializzazione nell’offerta di soluzioni di viaggio su misura, segna un boom di +55% in Borsa che ha fatto lievitare a circa +135% il saldo da inizio anno.