Caleffi amplia portafoglio licenze: accordo con Alviero Martini 1a Classe

29 settembre 2021

Caleffi ha sottoscritto un accordo di licenza triennale con Alviero Martini 1a Classe. Il contratto prevede l’esclusiva sul mercato italiano per tutta la gamma prodotti tessile casa Caleffi, per il triennio 2022-2024, con distribuzione in tutti i canali, mercato loyalty compreso. Lo si apprende in una nota del gruppo specializzato in articoli home fashion.