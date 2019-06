Caldo: allarme Coldiretti, perdite fino al 30% del raccolto

Valeria Panigada 27 giugno 2019 - 09:48

Ilcaldo africano che si sta abbattendo sull'Italia sta provocando pesanti danni nei campi. A lanciare l'allarme la Coldiretti, secondo cui le alte temperature hanno provocato perdite dal 10% al 30% del raccolto in alcune aziende della pianura padana dove si registrano i picchi di calore pi elevati. "Con il grande caldo afferma la Coldiretti - emergenza nelle campagne dove gli agricoltori sono costretti a ricorrere allirrigazione di soccorso per salvare le coltivazioni in sofferenza per le alte temperature, dagli ortaggi al mais, dalla soia al pomodoro". Al momento per non c allarme siccit poich le riserve di acqua sono per ora garantite grazie alle precipitazioni del mese di maggio.