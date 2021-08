Calciomercato: alla Roma arriva Abraham

Daniela La Cava 17 agosto 2021 - 13:38

MILANO (Finanza.com)

L’A.S. Roma ha acquistato a titolo definitivo, dal Chelsea Football Club, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham. Lo si apprende in una nota del club giallorosso in cui si precisa che l’accordo prevede il riconoscimento di un corrispettivo fisso pari a 40 milioni di euro, oltre che bonus variabili legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte di AS Roma e del calciatore, e una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione dei diritti relativi al calciatore stesso. Con il calciatore, si legge ancora nel comunicato, è stato sottoscritto un contratto di prestazioni sportive di 5 anni, con scadenza al 30 giugno 2026.Intanto a Piazza Affari il titolo A.S. Roma viaggia controcorrente, mostrando un rialzo di circa un punto percentuale.