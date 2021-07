Calciomercato: Roma, Justin Kluivert passa al Nizza

Daniela La Cava 21 luglio 2021 - 08:15

MILANO (Finanza.com)

L’A.S. Roma ha sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Justin Kluivert, al SASP Olympique Gymnaste Club Nice Cote D'azur, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo in parte fisso e in parte variabile. Lo rende noto il club giallorosso in un comunicato nel quale indica che "il contratto prevede il diritto di opzione in favore dell’OGC Nice, che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate situazioni sportive, per l’acquisizione a titolo definitivo per 15 milioni di euro".