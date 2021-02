Cairn Capital acquisisce Bybrook. Mediobanca mantiene la quota di maggioranza

simone borghi 2 febbraio 2021 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Cairn Capital, con il supporto dell’azionista di maggioranza Mediobanca, ha raggiunto un accordo di partnership strategica sulla base del quale Cairn Capital acquisirà e si fonderà con Bybrook, gestore specializzato in crediti in sofferenza con sede a Londra.Nell’ambito di questa operazione, Mediobanca rimane azionista di maggioranza con una quota del 64% circa, mentre il restante 36% sarà detenuto dagli ex azionisti di Bybrook e dagli attuali azionisti di minoranza di Cairn Capital.La fusione con Bybrook risponde all'ambizione di creare un operatore leader nella gestione del credito alternativo con circa 8 miliardi di dollari in AUM.La transazione si prevede che venga perfezionata nel secondo trimestre del 2021.