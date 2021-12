Ca' Zampa: partnership con G Square per creare principale player in Italia nei servizi veterinari

Redazione Finanza 15 dicembre 2021 - 16:48

MILANO (Finanza.com)

Ca' Zampa, gruppo italiano che offre una gamma completa di servizi per il benessere degli animali domestici, ha firmato un accordo a lungo termine con G Square Healthcare Private Equity LLP, società attiva in Europa negli investimenti nel settore della salute, con l'obiettivo di creare uno dei principali gruppi italiani nei servizi veterinari. Ca' Zampa oggi conta 9 strutture in tutto il Paese e, grazie alla partnership con G Square, punta ad accelerare l’espansione della sua rete. Giovanna Salza, fondatrice di Ca' Zampa, continuerà a guidare l’azienda nel ruolo di ceo.