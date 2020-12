CY4GATE fornirà una importante piattaforma sw per una primaria articolazione di sicurezza governativa

simone borghi 23 dicembre 2020 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

CY4GATE, società attiva nel mercato cyber a 360°, fornirà una importante piattaforma sw di cyberintelligence e cybersecurity per una primaria articolazione di sicurezza governativa. Le tecnologie fanno parte della famiglia di prodotti di Cyberintelligence e di Cybersecurity e si basano sull’utilizzo di sofisticate tecniche di di artificial intelligence, machine learning e cognitive computing all’avanguardia in Italia ed Europa. La fornitura, del valore di circa 1 milione di euro avrà un significativo impatto sulla crescita futura dell’azienda.Eugenio Santagata, CEO di CY4GATE ha dichiarato: “Cy4gate è la dimostrazione che aspettavamo in Italia ed in Europa che diventano un luogo ove è possibile fare impresa, sviluppare tecnologia SW all’avanguardia con capitali privati, avendo l’obiettivo non di copiare modelli altrui come la silicon valley ma di trovare la propria strategia di successo basata su competenze di eccellenza italiane e su una crescente consapevolezza che la cybersecurity non può essere affidata a terzi senza condizioni ma rappresenta un percorso da costruire insieme tra istituzioni, aziende e privati cittadini per arrivare ad un modello italiano ed europeo nel quale i nostri dati e le nostre informazioni siano al sicuro”.