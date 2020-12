CY4GATE fornirà un sistema SW di Cyber Security per una primaria articolazione di sicurezza governativa

simone borghi 30 dicembre 2020 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

CY4GATE fornirà un importante sistema SW di Cybersecurity per una primaria articolazione di sicurezza governativa. La fornitura rappresenta il terzo lotto dello stesso filone del comunicato lo scorso 23 e 29 dicembre. Il progetto del valore di circa 250mila euro insieme ai numerosi contratti annunciati alla fine dell’anno confermano il modello di business di CY4GATE anticiclico e resiliente a fattori esogeni.“Con questa fornitura, dopo la brillante semestrale ed i numerosi contratti annunciati nelle ultime settimane, si chiude il 2020. Il modello di business di Cy4gate, come anticipato in sede di IPO, si conferma anticiclico e resiliente a fattori esogeni. Inoltre, la seconda parte dell’anno si conferma sempre decisiva per il concretizzarsi di tutto il lavoro sviluppato nella prima parte dell’anno. A nome di tutta Cy4gate auguro un Buon 2021 a tutti i nostri azionisti ringraziando per la fiducia dimostrata nel nostro team e nella nostra tecnologia SW 100% made in Italy”, ha dichiarato il CEO di CY4GATE Eugenio Santagata.