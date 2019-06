CRM: Salesforce acquista Tableau Software per 15,3 miliardi di dollari

Alessandra Caparello 10 giugno 2019 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Salesforce acquista Tableau Software per 15,3 miliardi di dollari. Le due società hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale Salesforce, società specializzata nel CRM e cloud compunting, acquisirà Tableau, compagnia consolidata nell'analisi dei dati, in una transazione in base alla quale ogni azione ordinaria di Tableau Classe A e Classe B sarà scambiata per 1,103 azioni di azioni ordinarie di Salesforce, a comporre un valore di impresa di 15,7 miliardi (al netto del contante), in base al prezzo medio ponderato del volume finale delle azioni Salesforce del 7 giugno 2019.A seguito dell'acquisizione, Tableau opererà in modo indipendente con il proprio brand, rimanendo di sede a Seattle, e continuando ad essere guidata dal CEO Adam Selipsky e dall'attuale gruppo dirigente. “Con Tableau, Salesforce svolgerà un ruolo ancora più importante nel guidare la trasformazione digitale, consentendo alle aziende di tutto il mondo di attingere ai dati dell'intera azienda e approfondimenti più approfonditi per prendere decisioni più intelligenti, condurre esperienze cliente intelligenti e connesse e accelerare l'innovazione” si legge nel comunicato stampa.