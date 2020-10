COVID, Conte: 'mascherina sempre quando si esce, e anche a casa. 'Attenti anche in famiglia'

Laura Naka Antonelli 8 ottobre 2020 - 06:35

MILANO (Finanza.com)

"Abbiamo introdotto una misura più rigorosa e cioè le mascherine d'ora in poi dobbiamo portarle quando si esce di casa e indossarle in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento, ad esempio se si è in montagna isolati. Per il resto va portata e indossata". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ai giornalisti, uscendo da Palazzo Chigi nella giornata di ieri, a seguito del CdM, . Sono esclusi "i bambini sotto i sei anni, chi fa attività sportiva e chi per motivi di salute ha difficoltà respiratorie". La mascherina dunque si indossa sempre, anche a casa. In questo caso nessun obbligo, ma una "forte raccomandazione"."Anche in famiglia dobbiamo stare attenti - ha detto il presidente del Consiglio - Se riceviamo amici e parenti stiamo attenti e manteniamo le distanze. Sono le situazioni in cui più si diffonde il contagio. E' sacrosanto che lo Stato non entri nelle case, ma abbiamo una forte raccomandazione: dobbiamo stare attenti, ci sono persone fragili. Tuteliamo anche loro con la mascherina"."C'è una risalita della curva di contagio - ha detto Conte, a seguito del CdM che ieri ha approvato nuove misure anti-COVID, prorogando lo stato di emergenza fino al prossimo 31 gennaio - da qui la decisione di prorogare l'emergenza al 31 gennaio".