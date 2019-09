CNH sospinta da nuovi rumor su Iveco aspettando il Capital Market Day

Titta Ferraro 2 settembre 2019 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Non si spegne il rally di CNH. Il titolo sale anche oggi e segna oltre l'1% dopo aver toccato un picco intraday a 9,58 euro. Settimana scorsa CNH aveva segnato un bis di sedute con rialzi daily nell'ordine del 5% in scia al possibile spin off di Iveco. Possibili novità sono attese dal Capital Market Day previsto martedì 3 settembre a New York.Banca Akros venerdì scorso ha ipotizzato - se la compagnia viene valutata sul risultato operativo - che l’addio a Iveco potrebbe impattare fino al 50% sul prezzo delle azioni spingendole di fatto a ridosso dei 13 euro, ossia circa 5 miliardi di valore che emergerebbe dall'operazione. Una sorta di replica dell’operazione fatta da Fca con Ferrari.Dopo lo scorporo il destino di Iveco potrebbe essere, stando alle ultime indiscrezioni stampa, di una joint venture con altri gruppi (Il Giornale ipotizza una jv nel mezzi pesanti con DAF (controllata europea di Paccar) oppure la cessione definitiva con compratori asiatici già alla finestra (la cinese Geely o l'indiana Tata)."Riteniamo che l`interesse da parte di un asiatico possa essere concreto per la quota di mercato e la rete di vendita in Europa e per il know-how tecnologico, tuttavia riteniamo sia prematuro pensare all'annuncio di unacessione", rimarcano oggi gli analisti di Equita.