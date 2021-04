CNH scatta a +2% sul Ftse Mib, rumor commessa da 128 mln dalla Spagna

Titta Ferraro 16 aprile 2021 - 16:45

MILANO (Finanza.com)

Tornano oggi gli acquisti su CNH che sale di oltre il 2% a 13,29 euro. Secondo fonti del settore, l'esercito spagnolo avrebbe effettuato un ordine per 700 camion militari con Iveco Defence Vehicles; l'ordine riguarda 4x4, 6x6 e camion 8x8 da fornire tra il 2022 e il 2025. Il valore del contratto è di circa 128 milioni di euro. Gli analisti di Banca Akros ricordano come Iveco Defence Vehicles abbia un fatturato di 0,7/1 miliardi di euro; l'attività fa parte del perimetro “Off-Highway” e non sarà coinvolta nella possibile cessione di Iveco a un concorrente cinese.