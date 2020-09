CNH risale sul Ftse Mib con boom di Nikola (+40%)

Redazione Finanza 8 settembre 2020 - 16:24

MILANO (Finanza.com)

Virata in positivo per CNH Industrial (+0,4% a 7,03 euro) in scia al balzo di Nikola a Wall Street. Il gruppo dei camion ibridi, che vede l'italiana CNH azionista con il 7,11%, ha stretto una partnership strategica con General Motors. Il colosso di Detrioit deterrà una quota dell'11% di Nikola e l'intesa prevede come primo step la produzione del Nikola Badger, pickup completamente elettrico e con celle a combustibile a idrogeno.