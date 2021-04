CNH arretra sul Ftse Mib, su cessione Iveco il premier Draghi incontrerà Elkann

Titta Ferraro 15 aprile 2021 - 11:55

MILANO (Finanza.com)

Giornata cauta a Piazza Affari per il titolo CNH che segna -0,76% a 13,12 euro. CNH risulta tra i migliori titoli di Piazza Affari in questa prima parte di 2021 con un saldo Ytd di +27%.A scaldare il titolo nelle ultime settimane è stata la questione Iveco. Stando a quanto riporta oggi Il Giornale, a breve sarebbe in programma un vertice tra John Elkann, presidente di Exor (che controlla CNH) e il premier Draghi a proposito della potenziale cessione di Iveco ai cinesi di FAW. Nell'incontro verrebbero fornite rassicurazioni sulle intenzioni del gruppo cinese per quanto riguarda il mantenimento del polo produttivo italiano, dei livelli occupazionali e dell'avvio di un piano di investimenti. Inoltre, la divisione Powertrain potrebbe rimanere all'interno di CNH con un accordo per la fornitura a FAW-Iveco di motori per almeno 5 anni. Recentemente fonti di stampa avevano riportato che il deal avrebbe incluso anche una quota di maggioranza di questa divisione.