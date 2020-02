CNH: a dipendenti stabilimenti Italia bonus fino a 1.452 euro medi per risultati 2019

Titta Ferraro 3 febbraio 2020 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial ha comunicato oggi alle Organizzazioni Sindacali i valori del bonus che sarà erogato nelle buste paga di febbraio a tutti i dipendenti italiani del Gruppo, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto collettivo specifico di lavoro (Ccsl) di CNH Industrial in Italia.I dipendenti degli stabilimenti che hanno raggiunto i migliori risultati in termini di recupero dell’efficienza (Brescia Mezzi Speciali, Jesi, San Mauro Torinese, Suzzara, Torino Driveline e Torino Motori) riceveranno importi medi compresi tra 1.172 e 1.452 euro.