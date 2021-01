CNH: Iveco Defence Vehicles fornisce terza generazione autocarri militari a esercito tedesco

Daniela La Cava 18 gennaio 2021 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Iveco Defence Vehicles, azienda di CNH Industrial, si è aggiudicata un contratto quadro da parte delle forze armate tedesche per la fornitura di fino a 1.048 camion Trakker militari, da consegnarsi tra il 2021 e il 2028. Lo si apprende in una nota della società nella quale si indica che il progetto partirà con una tranche iniziale stabilita di 224 veicoli 8x8 militarizzati dalla gamma Trakker, forniti in cinque diverse configurazioni, e predisposti per il trasporto di container standard ISO da 6 metri.Iveco Defence Vehicles ha già fornito alle forze armate tedesche circa 2.000 veicoli dalla propria ampia gamma prodotti, incluso un assortimento di versioni protette realizzate su misura, già largamente impiegate sul campo in vari teatri d’operazione.