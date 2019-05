CNH Industrial: vinto ordine da 133 milioni a Parigi, dovrà fornire autobus elettrici

Valeria Panigada 30 maggio 2019 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

CNHIndustrial, attraverso il suo marchio Heuliez Bus, si è aggiudicata un importante ordine per la fornitura di autobus elettrici alla città di Parigi. L'autorità dei trasporti parigina IDFM (Île-de-France Mobilités) insieme all'operatore dei trasporti RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) hanno scelto l'autobus da 12 metri GX 337, completamente elettrico, per l'ambizioso piano Bus2025, che prevede la sostituzione dell'intera flotta di autobus diesel della città con veicoli elettrici. L'ordine, del valore di 133 milioni di euro, è il più grande ordine di autobus completamente elettrici per Heuliez Bus. I veicoli saranno consegnati nell'arco di due anni a partire dal 2020.