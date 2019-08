CNH Industrial valuta spin off di Iveco, ieri titolo boom a Piazza Affari

Laura Naka Antonelli 30 agosto 2019 - 07:28

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial starebbe valutando lo spin off di Iveco, la società specializzata nella produzione di veicoli industriali e autobus, controllata al 100%. E' quanto riporta l'Ansa, citando rumor che circolano negli ambienti finanziari. L'operazione di spin off potrebbe essere annunciata nel Capital Markets Day che si terrà alla Borsa di New York martedì prossimo. Nella sessione di ieri, il titolo CNH si è confermato il migliore dell'indice Ftse Mib, arrivando a volare fino a +del 5,25% a quota 8,906 euro. Il titolo è stato sospeso anche per eccesso di rialzo.Il Sole 24 Ore riporta nella sua edizione odierna che "in primavera, d'altra parte, già diverse case d'affari avevano provato a calcolare l’impatto di una simile operazione. Fidentiis, in particolare, aveva sottolineato che «una cessione o uno spin-off dei veicoli commerciali di Cnh, per cui si stima un enterprise value di circa 3,4 miliardi di euro nel calcolo della somma della parti, potrebbero portare a un'elevata creazione di valore». Creazione di valore che, all'epoca, era stata valutata in circa 1,6 euro per azione. Proprio ieri il titolo Cnh è salito del 5,18% a 8,9 euro".