CNH Industrial: titolo promosso a Buy per potenziale M&A Iveco o spin-off (analisti)

Alessandra Caparello 2 febbraio 2021 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

Upgrade a Buy per CNH Industrial da parte degli analisti di Equita Sim e questo a causa di un possibile M&A per Iveco con effetto positivo su SOTP, qualità portafoglio (essendo strutturalmente sottoperformante vs peers) e percezione di CNHI come holding (tra i motivi della sistematica sottoperformance del titolo vs Deere/Agco).Secondo gli esperti della Sim, l’intervento della politica italiana, ostile ad una cessione a cinesi, si ritiene possa influenzare l`esito finale, ma non impedire un deal